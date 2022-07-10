В Кирове в одном из родников нитраты превышают норму

В результате исследований выявлено, что качество воды в роднике «Рамазан» не соответствует гигиеническим нормативам. Фото: Павел КЛОКОВ

В одном из родников, находящихся в Кирове нитраты намного превышают допустимые нормы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что на территории областного центра находятся несколько источников, в которых жители города набирают воду для питья. Но они официально не зарегистрированы и могут подвергаться химическим и микробиологическим загрязнениям.

Качество родниковой воды зависит он нескольких факторов: ливневых дождей, паводков, химических загрязнений почвы, аварий на подземных коммуникациях и других. Отметим, что они не очищаются и не обеззараживаются.

Роспотребнадзор в текущем году организовал отбор проб воды из родников, расположенных на территории Кирова, на соответствие нормативным требованиям.

В результате исследований выявлено, что качество воды в роднике «Рамазан» на выезде из микрорайона «Чистые пруды» не соответствует гигиеническим нормативам. Содержание нитратов в пробе воды превысило допустимые нормы в 1,3 раза. Это результат хозяйственно-бытовой деятельности людей.

Важно помнить, что нитраты при кипячении не удаляются. А значит, применение такой воды для питья и другого использования может быть небезопасно для здоровья.