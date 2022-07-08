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Происшествия8 июля 2022 12:12

В Кирове в аварии пострадали трое взрослых и пятилетняя девочка

На улице Деловой столкнулись два автомобиля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В результате происшествия пострадали все, кто находился в отечественной машине. Фото: ГИБДД Кировской области

В результате происшествия пострадали все, кто находился в отечественной машине. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в ДТП пострадала маленькая девочка и трое взрослых. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 7 июля в 16.20. У дома №1 по улице Деловой столкнулись «Фольксваген Туарег» и ВАЗ-2106. В результате пострадали 33-летний водитель отечественной легковушки и три его пассажирки: женщины 29 и 57 лет, а также пятилетняя девочка. Степень тяжести их травм неизвестна.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять аварий, в которых пострадали девять человек. Погибших нет.