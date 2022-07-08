В кировском ТЦ во время киносеанса частично рухнул потолок

Происшествие случилось во время дневного киносеанса.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В кировском ТЦ во время киносеанса частично обрушился потолок. О ЧП сообщает паблик «Место Происшествия».
Речь идет о кинотеатре в ТЦ «Jam Moll». По словам присутствовавших, все произошло во время детского киносеанса около 16 часов. Посреди просмотра в зале включился свет, задул ветер, и сверху рухнули металлические конструкции. Пострадали пять человек.
Очевидцы рассказывают, что люди выбегали из зала с криками. Посетители отправились в больницу, чтобы зафиксировать травмы. Как выяснилось, дети не пострадали - только взрослые.
- Администраторы кинотеатра назвали произошедшее «ошибкой системы», - сообщает паблик.
Официального комментария по поводу случившегося пока не поступало.