В Кировской области разыскали пропавшего шестилетнего мальчика

Мальчика обнаружили росгвардейцы, патрулировавшие город. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Слободском росгвардейцы помогли разыскать пропавшего шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявление о пропаже поступило в местный отдел полиции вечером. Правоохранители составили ориентировку со слов родителей, и приметы мальчика передали всем нарядам, находящимся на патрулировании. Через полчаса росгвардейцам на глаза попался ребенок, подходивший под описание.

Мальчик рассказал, что он шел на игровую площадку во дворе одной из школ, которая находилась в пяти кварталах от его дома, и заблудился. Росгвардейцы вызвали полицейских, которым и передали ребенка.