В Кирове молодой парень отобрал у ребенка телефон

Грабитель задержан, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове молодой человек ограбил ребенка. Об этом сообщает областное УМВД.

Дело было на днях на улице Свободы. Как рассказали полиции ограбленный ребенок и сами родители, мальчик находился во дворе своего дома, когда к нему подошел неизвестный молодой человек. Он попросил мобильный телефон для звонка. Школьник отдал сотовый, а парень убежал вместе с ним. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Полиции удалось выяснить, что украденный телефон уже сдали в ломбард. Подозреваемого задержал наряд ППС. Грабителем оказался 24-летний парень, безработный и ранее судимый. По данному факту возбудили уголовное дело, так что судимостей у молодого кировчанина вскоре прибавится.