В Кирове молодой парень отобрал у ребенка телефон

Грабитель задержан, возбуждено уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кирове молодой человек ограбил ребенка. Об этом сообщает областное УМВД.
Дело было на днях на улице Свободы. Как рассказали полиции ограбленный ребенок и сами родители, мальчик находился во дворе своего дома, когда к нему подошел неизвестный молодой человек. Он попросил мобильный телефон для звонка. Школьник отдал сотовый, а парень убежал вместе с ним. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.
Полиции удалось выяснить, что украденный телефон уже сдали в ломбард. Подозреваемого задержал наряд ППС. Грабителем оказался 24-летний парень, безработный и ранее судимый. По данному факту возбудили уголовное дело, так что судимостей у молодого кировчанина вскоре прибавится.