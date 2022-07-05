Кировчане с 5 июля смогут наблюдать пролеты Международной космической станции

Международная космическая станция работает с 1998 года. Фото: pixabay.com

Бежим смотреть на МКС! С сегодняшнего дня, 5 июля, начинается сезон видимых пролетов Международной космической станции. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

МКС можно наблюдать и невооруженным глазом - она будет в виде звезды, сопоставимой по яркости с Юпитером, которая быстро перемещается с запада на восток. Станцию можно будет наблюдать по ночам в течение трех недель.

Узнать подробности пролета можно на этом сайте. Необходимо указать место наблюдения: г. Киров (58,6035° с. ш., 49,6668° в. д.), часовой пояс: (GMT+3) Russian Federation (Zone 2). В разделе «Спутники» выбираем МКС. При нажатии на нее откроется таблица, где будут указаны подробные условия видимости станции.

Следующий сезон видимых пролетов ожидается в августе.

СПРАВКА «КП»

Международная космическая станция - пилотируемая орбитальная станция Земли, созданная специалистами 15 стран мира. Ее вывели на орбиту в 1998 году. Планируется, что она проработает до 2024 года включительно, однако возможно и продление ее деятельности до 2028 года. На борту МКС регулярно проводятся научные эксперименты, помогающие в освоении космоса и развитии науки. Высота орбиты станции - около 400 км.