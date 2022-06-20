В котельничских магазинах продавали потенциально небезопасные продукты

Продукция с незакрытыми сопроводительными документами считается неучтенной и может быть опасной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В магазинах Котельничского района продают потенциально небезопасные продукты. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалисты выяснили, что ИП Метелев Вадим Николаевич, которому принадлежат несколько магазинов в Котельничском районе, не погасил 927 электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) 21,222 т на рыбную, мясную, молочную продукцию и яйца. Это означает, что продукция считается неучтенной и может быть небезопасной для здоровья.

Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщает ведомство.