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Общество20 июня 2022 14:55

В котельничских магазинах продавали потенциально небезопасные продукты

ИП, торговавший ими, не погасил сопроводительные документы на товары
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Продукция с незакрытыми сопроводительными документами считается неучтенной и может быть опасной.

Продукция с незакрытыми сопроводительными документами считается неучтенной и может быть опасной.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В магазинах Котельничского района продают потенциально небезопасные продукты. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалисты выяснили, что ИП Метелев Вадим Николаевич, которому принадлежат несколько магазинов в Котельничском районе, не погасил 927 электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) 21,222 т на рыбную, мясную, молочную продукцию и яйца. Это означает, что продукция считается неучтенной и может быть небезопасной для здоровья.

Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщает ведомство.