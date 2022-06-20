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Происшествия20 июня 2022 12:36

В Котельниче женщина получала выплаты на своих детей, от которых отказалась

Ей удалось выручить около 20 тысяч рублей, прежде чем обман вскрылся
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За мошенничество при получении выплат на женщину завели уголовное дело.

За мошенничество при получении выплат на женщину завели уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Котельниче на местную жительницу завели уголовное дело из-за мошенничества с выплатами на детей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, женщина обратилась в территориальный орган защиты населения за выплатой на двух несовершеннолетних детей. Пособие ей предоставили, однако вскоре выяснилось, что от ребят она отказалась, сдав их в детдом, при этом получая за них деньги. Общая сумма, которую ей удалось выручить, составила около 20 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования. В итоге в отношении котельничанки возбудили уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат. Максимум, что грозит женщине по данной статье - арест на четыре месяца.