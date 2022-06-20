В Котельниче женщина получала выплаты на своих детей, от которых отказалась

За мошенничество при получении выплат на женщину завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Котельниче на местную жительницу завели уголовное дело из-за мошенничества с выплатами на детей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, женщина обратилась в территориальный орган защиты населения за выплатой на двух несовершеннолетних детей. Пособие ей предоставили, однако вскоре выяснилось, что от ребят она отказалась, сдав их в детдом, при этом получая за них деньги. Общая сумма, которую ей удалось выручить, составила около 20 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования. В итоге в отношении котельничанки возбудили уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат. Максимум, что грозит женщине по данной статье - арест на четыре месяца.