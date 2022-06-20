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Общество20 июня 2022 10:11

В Кирове жители почти 500 домов остались без горячей воды

На участках проводят ремонтные работы или гидравлические испытания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Узнать о причинах и сроках отключения горячей воды кировчане могут у ресурсоснабжающей организации или управляющей компании.

Узнать о причинах и сроках отключения горячей воды кировчане могут у ресурсоснабжающей организации или управляющей компании.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове без горячей воды остались жители 498 домов. Причинами стали дефекты на сетях и гидравлические испытания. Об этом сообщает администрация города.

Число обращений кировчан на отсутствие горячей воды в последнее время увеличилось. При этом управляющие компании не всегда вовремя сообщают о сроках и причинах отключений. В связи с этим ресурсоснабжающим организациям и УК поручили наладить взаимосвязь, чтобы информация доходила до горожан вовремя.

Стоит отметить, что о сроках и причинах отключения горячей воды можно узнать несколькими способами:

- в своей управляющей компании;

- в «Т Плюс» по номеру 744-901 (работает круглосуточно и без выходных);

- на сайте МУП «Водоканал».