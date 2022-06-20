В Кировской области более 13% населения живет за чертой бедности

В рейтинге прошлого года Кировская область занимала 65 место. Фото: Иван ВИСЛОВ

Кировская область заняла 66 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения. Доля людей, живущих за чертой бедности, составила 13,4%. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Показатели рассчитывали исходя из среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе РФ. Согласно проведенным исследованиям Кировская область заняла 66 место из 85.

Самыми благополучными регионами стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва. А вот самыми неблагоприятными оказались Республики Ингушетия и Тыва. Там доля населения, проживающих за чертой бедности, составила более 29%.