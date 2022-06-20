Прогноз погоды в Кирове с 20 по 24 июня: гроза и холод сменится потеплением

Погода на неделе выдастся скорее пасмурной и прохладной, чем теплой и солнечной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода снова «порадует» температурными качелями! «Комсомолка» подготовила прогноз на наступившую рабочую неделю с 20 по 24 июня.

Понедельник, 20 июня

Температура воздуха днем составит лишь +13 градусов. С самой ночи будет лить дождь, который в полдень превратится в грозу. Полностью осадки прекратятся лишь после 18 часов. Ожидаются и сильные порывы ветра - до 12 м/с. Вдобавок ко всему атмосферное давление опустится до 731 мм ртутного столба.

Вторник, 21 июня

На улице потеплеет до +18 градусов. В полдень ожидается слабый дождь, который прекратится к 15 часам. В остальное время осадков не предвидится, погода будет облачной. Сильный ветер останется: порывы могут составить 11-12 м/с. Атмосферное давление - 734 мм ртутного столба.

Среда, 22 июня

Воздух днем прогреется до +19 градусов. Ветер утихнет: прогнозируются порывы до 6-8 м/с максимум. Осадков не ожидается, погода будет преимущественно пасмурной. Атмосферное давление поднимется до 737 мм ртутного столба.

Четверг, 23 июня

Синоптики обещают теплый и солнечный день: погода будет ясной, а термометры покажут отметку в +21 градус. Сильного ветра не ожидается - до 5 м/с. Атмосферное давление придет в норму: 741 мм ртутного столба.

Пятница, 24 июня

На улице потеплеет до +22 градусов. Погода будет пасмурной, но без осадков. Порывы ветра составят 5 м/с. Атмосферное давление повысится до 744-745 мм ртутного столба.