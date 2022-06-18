В Кирове построили новый мост через ручей у Ежовского озера

По словам общественников, раньше здесь проходила первая на Вятке железная дорога. Фото: vk.com/kirov_krasiv

Активисты построили новый деревянный мост через ручей, вытекающий из Ежовского озера. Фотографии сооружения появились в паблике «Красивый Киров».

Как уточняется в сообществе, теперь велосипедисты смогут ездить от набережной Грина до Солнечного берега, не выезжая на проезжую часть. Стоимость установки нового моста не сообщается.

Также общественники отметили, что раньше в этом месте проходила первая на Вятке железная дорога. Рядом находилась железнодорожная станция «Трифонов монастырь».