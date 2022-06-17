С 1 июля из Кирова до Нижнего Новгорода запустят «Ласточку»

Поезд из Кирова будет отправляться в 06.21, из Нижнего Новгорода - в 17.52. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчане смогут добраться до Нижнего Новгорода на прямом поезде. С 1 июля между городами начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщил врио губернатора Александр Соколов в своих соцсетях.

- Знаю, как долго многие из вас этого ждали. Событие несколько раз откладывалось, но нам удалось договориться, - пишет он на своей странице ВКонтакте.

Уже известно расписание. Так, из Кирова будет отправляться поезд №719 в 06.21, прибытие в Нижний Новгород - в 11.20. Обратно будет курсировать поезд №720 отправлением в 17.52 и прибытием в 22.51. По пути будет две остановки: «Шахунья» и «Котельнич-1». Продажа билетов скоро начнется, цены пока неизвестны.