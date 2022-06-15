В Слободском разыскали грибника, пропавшего в лесу

Мужчина ушел за грибами в лес и потерялся. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Слободском разыскали грибника, который ушел в лес и пропал. Об этом сообщает областное УМВД.

В полицию обратилась жена пропавшего мужчины. По ее словам, они вместе приехали на дачу в село Роговое из Кирова. 73-летний мужчина около 19 часов ушел в лес за грибами, не взяв с собой телефон. Когда он не вернулся ближе к ночи, супруга заволновалась и пошла к правоохранителям.

В поисках участвовали сотрудники полиции, местные жители, охотники. Пенсионера удалось найти живым и здоровым в лесу на расстоянии около четырех километров от села. Он услышал издаваемые поисковиками звуки. В итоге его благополучно доставили домой.

ВАЖНО

Кировчанам напоминают: если вы собрались в лес, необходимо взять с собой заряженный мобильник, запас воды и продукты, спички, нож, компас и медикаменты. Родные и близкие обязательно должны знать, куда вы уходите, когда вернетесь и каким маршрутом будете идти. По возможности возьмите с собой попутчика.

Если же ваши родственники ушли в лес и не вернулись к назначенному времени, незамедлительно звоните в полицию: чем раньше информация поступит в правоохранительные органы, тем выше шансы найти человека.