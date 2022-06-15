Управление Россельхознадзора информирует о необходимости вакцинировать своих питомцем для их же безопасности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области собаки покусали ребенка и породистую собаку. Об этом сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Первый инцидент произошел в Юрьянском районе 12 мая, беспородная собака покусала собаку Сиба-Ину. Еще через несколько дней, 22 мая, в Котельниче собака покусала 11-летнего ребенка. Владельцы агрессивных животных в течение 12 часов не предоставили их для осмотра. В добавок к этому информация о вакцинировании собак отсутствует. Это указывает на явные нарушения ветеринарных правил.

В Опаринском районе 18 мая в ходе проверки также зафиксировали нарушение ветеринарно-санитарных норм. Местная жительница содержала птиц в помещении необорудованном дезинфекционным ковриком для обуви. Его отсутствие создает угрозу занесение возбудителя инфекционных заболеваний. 10 июня женщине объявили предостережение.

Управление Россельхознадзора напоминает жителям региона о необходимости соблюдать профилактические мероприятия, чтобы избежать вспышек бешенства и инфекционных болезней животных и человека.