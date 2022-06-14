В Кирово-Чепецком районе 14-летний подросток утонул на реке

Происшествие случилось на реке Красная речка. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кирово-Чепецком районе утонул 14-летний подросток. О трагедии сообщает областное УМВД.

Происшествие случилось 10 июня в деревне Токари, на Красной речке. Как оказалось, компания подростков приехала отдыхать на дачу. Ребята вместе купались на реке, однако их друг не выплыл. Приятели не смогли найти его самостоятельно и обратились в полицию. В результате поисков труп мальчика извлекли со дна водоема.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Полиция напоминает кировчанам: необходимо контролировать, чем занимается ваш ребенок, и не отпускать его купаться на природные водоемы без присмотра. Детям также необходимо объяснить, что вода еще не прогрелась, и во время купания мышцы может свести судорогой.