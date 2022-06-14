В Кирове закончили ремонт двух участков улицы Некрасова

На ремонтируемых участках уложили новое дорожное и тротуарное покрытие. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершен ремонт улицы Некрасова. Об этом сообщили в горадминистрации.

Благоустройство провели на участках от Октябрьского проспекта до ул. Горького и от ул. Грибоедова до дома № 90а. На отрезке уложили дорожное и тротуарное покрытие из асфальтобетона. В ближайшее время ремонт примет комиссия.

На данный момент в Кирове идет ремонт 28 улиц. Так, например, на Пермской улице укладывают верхний слой проезжей части. В ночное время работы ведутся на Комсомольской улице.

Водителям напоминают о запрете парковать машины в зонах ремонта. В начале и конце каждого участка установлены соответствующие временные знаки.