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Происшествия14 июня 2022 12:52

В Кирове на территории предприятия выкопали останки трех человек

По данному факту проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Выяснением обстоятельств занимается Следственный комитет.

Выяснением обстоятельств занимается Следственный комитет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове рабочие выкопали останки трех человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в областном Следственном комитете.

Страшную находку обнаружили на производственной территории по Заготзерновскому проезду. Во время земляных работ сотрудники наткнулись на скелетированные останки трех человек.

По данному факту проводится проверка, сообщили нам в ведомстве. Сейчас следователи занимаются идентификацией личности погибших. Причина и время гибели, скорее всего, также будут устанавливаться.