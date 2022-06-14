В Кирове на территории предприятия выкопали останки трех человек

Выяснением обстоятельств занимается Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове рабочие выкопали останки трех человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в областном Следственном комитете.

Страшную находку обнаружили на производственной территории по Заготзерновскому проезду. Во время земляных работ сотрудники наткнулись на скелетированные останки трех человек.

По данному факту проводится проверка, сообщили нам в ведомстве. Сейчас следователи занимаются идентификацией личности погибших. Причина и время гибели, скорее всего, также будут устанавливаться.