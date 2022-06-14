В Кирове за лето обновят 50 км теплосетей

Ремонт и гидравлические испытания пройдут в течение лета. Фото: Олег УКЛАДОВ

За текущее лето в Кирове заменят 50 км теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно концессионному соглашению с «Т Плюс», в 2022 году планируется ремонт 20 км теплосетей и дополнительная перекладка еще 30 км. Из них на сегодня уже готовы 14,6 км. Кроме того, в областном центре традиционно пройдут летние гидравлические испытания. Городские сети поделены на 387 секций, и 147 из них уже проверены. Успешно испытания прошли на 97 секциях, на остальных пройдет ремонт.

Стоит также отметить, что к началу нового отопительного сезона сформирован запас топлива, превышающий плановые значения. Вопрос подготовки коммунальной инфраструктуры к будущей зиме остается на особом контроле.