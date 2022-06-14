В Слободском мастера восстановят старинную карету

Как рассказали в доме-музее Яна Райниса, местные жители хотят сохранить деревянную постройку - каретник XIX века. Фото: vk.com/rainis_slob

В Кировской области отреставрируют деревянную карету XVIII века, которая находится в городе Слободском. Работы стали возможными благодаря гранту Президента РФ на развитие гражданского общества в 2022 году.

Всего на грантовый конкурс было подано свыше 11 тысяч проектов из разных регионов страны. В числе победителей - проект «Карету, мне карету!» фонда «Культурное наследие города Слободского».

Как рассказали в доме-музее Яна Райниса, местные жители хотят сохранить деревянную постройку - каретник XIX века, который находится на музейной территории.

- Наш город известен тем, что здесь сохранилось много исторической каменной застройки. Гораздо более плачевно обстоит дело с деревянными сооружениями, особенно с хозяйственными строениями. Исчезли огромные хлебные амбары, которые были частью городского облика на протяжении трех столетий. Ведь город жил торговлей зерном на Архангельск. Во дворе музея доживает свой век последний городской каретник. Проект намерен подарить ему вторую жизнь! - сообщили в музее.

Известно, что реконструкцией кареты займутся вятские кузнецы. В своей работе они будут опираться на старинные фотографии.

Кроме того, на территории каретника подготовят театральную постановку на тему городской жизни прошлого. За основу возьмут эпистолярное наследие, публикации в местных газетах конца XIX - начала ХХ веков.

Еще организуют цикл выставок, посвященных деревянному зодчеству, старинным видам транспорта, а также повседневной жизни мещанского сословия.

- Жителей и гостей Слободского ждут конкурсы, домашние концерты, исторические танцы, выставки. Таким образом, старый каретник станет центром притяжения и общения для разных возрастных групп, объектом туристского показа, - отметили авторы проекта.