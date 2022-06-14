В Кирове готовят к списанию 28 старых автобусов

Компания-перевозчик готовится списать старые автобусы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчане могут вскоре попрощаться с бело-зелеными «ЛиАЗами». Такой вывод сделал паблик «Красивый Киров».

- АО «КировПассажирАвтотранс» готовит к списанию 28 автобусов ЛиАЗ-5256, они уже не эксплуатируются. На маршруты пока выходят оставшиеся 22 машины, которые, по всей видимости, скоро так же покинут улицы Кирова, - делятся организаторы группы.

На данный момент транспорт, который мы видим на улицах Кирова - это новые машины «ЛиАЗ-5292.67», работающие в том числе и на пригородных маршрутах.

Кроме того, напомним, что текущим летом в областной центр должен приехать 51 новый автобус. Казанская компания, выигравшая конкурс, должна поставить транспортные средства до 29 июля.