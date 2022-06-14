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Общество14 июня 2022 6:00

В Кирове на продажу выставили стоматологическую клинику на Преображенской

Готовый бизнес оценили в 2,2 миллиона рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В медучреждении есть необходимое оборудование. Фото: avito.ru

В медучреждении есть необходимое оборудование. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу стоматологическую клинику за 2,2 миллиона рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Медучреждение располагается на Преображенской, 79. Согласно объявлению продавца, в клинике имеются три кабинета, ресепшен и комната персонала. Общая площадь помещения не указана. Необходимое оборудование также имеется в наличии. У организации также бессрочная лицензия, по словам владельца.

Продавец сообщает, что помещение находится в аренде. Однако ее стоимость составляет всего 17 тысяч в месяц, и у самой клиники на данный момент есть арендаторы.