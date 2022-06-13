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Общество13 июня 2022 14:14

В Кирове мужчина сотовым телефоном разбил стекло чужой машины

Теперь с хулиганом разбирается полиция
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подозреваемого задержали, с ним разбирается полиция.

Подозреваемого задержали, с ним разбирается полиция.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению областного управления Росгвардии, инцидент случился на днях в Нововятском районе. К патрулю росгвардейцев обратилась кировчанка, которая сообщила, что некий мужчина бросил предмет, похожий на мобильный телефон, в ее автомобиль, разбив лобовое стекло. Женщина сумела описать хулигана, и правоохранители начали искать мужчину.

Похожий по приметам человек нашелся очень быстро. Им оказался 33-летний житель Нововятска. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.