В Кирове 24-летний парень может сесть на два года за кражу сумки

Похитителя задержали, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове молодой человек украл у женщины сумку и теперь может сесть на два года. Об этом рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел на автовокзале на днях. 40-летняя женщина ненадолго оставила свою дорожную сумку без присмотра, а когда хватилась ее, уже не смогла найти. Кировчанка обратилась в полицию, и виновника исчезновения имущества вскоре задержали. Оказалось, что на сумку позарился 24-летний парень. В совершении кражи он сознался, причины не озвучил.

На молодого человека завели уголовное дело. Теперь за хищение сумки ему грозит до двух лет тюрьмы.