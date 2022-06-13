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Происшествия13 июня 2022 11:46

В Кирове 24-летний парень может сесть на два года за кражу сумки

Молодой человек позарился на чужое имущество, оставленное без присмотра на автовокзале
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Похитителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Похитителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове молодой человек украл у женщины сумку и теперь может сесть на два года. Об этом рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел на автовокзале на днях. 40-летняя женщина ненадолго оставила свою дорожную сумку без присмотра, а когда хватилась ее, уже не смогла найти. Кировчанка обратилась в полицию, и виновника исчезновения имущества вскоре задержали. Оказалось, что на сумку позарился 24-летний парень. В совершении кражи он сознался, причины не озвучил.

На молодого человека завели уголовное дело. Теперь за хищение сумки ему грозит до двух лет тюрьмы.