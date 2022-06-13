В Омутнинске медсестра пострадала во время пожара в больнице

Пожар случился в Омутнинской ЦРБ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В омутнинской больнице произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел 12 июня в 08.27 в Омутнинской ЦРБ. Как сообщает ведомство, огонь вспыхнул в комнате отдыха медперсонала. В результате происшествия оплавился обогреватель и обгорела ширма. Пострадал один человек - 49-летняя медсестра. Женщина отравилась продуктами горения.

По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования (аварийный режим работы электрообогревателя). Огонь потушили первичными средствами, эвакуации не проводилось.

Всего за прошедшие сутки в Кировской области произошло шесть пожаров, в которых пострадали два человека и погиб один.