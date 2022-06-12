В Кировской области рабочий получил ожоги кислотой на производстве

Мужчина получил тяжелые травмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области мужчина получил ожоги кислотой на производстве в результате несчастного случая. Подробности сообщает региональная Гострудинспекция.

Как сообщает ведомство, инцидент произошел в марте в ООО «Инграф» из-за взрыва при перекачке азотной кислоты. Аппаратчик окисления получил тяжелые травмы - ожоги головы, туловища, левой реки, обоих бедер. В ходе расследования выяснилось, что несчастный случай произошел по причине неудовлетворительной организации производства работ. Работодатель не обеспечил безопасность при перекачке кислоты в систему.

Гоструинспекция возбудила уголовное дело по факту случившегося. Сейчас расследование завершено. Работодателю выдано предписание, обязательное для исполнения.