Аварийный мост в Уржумском районе передадут в областную собственность

Сейчас мост находится в собственности Уржумского городского поселения. Фото: kirovreg.ru

Аварийный мост через реку Уржумка передадут в областную собственность и отремонтируют. На разработку проектно-сметной документации выделили 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Отметим, что мост построили еще в 1900 году. Сейчас по всей ширине сооружения идут трещины. При этом мост является частью дороги на Казань.

Уточняется, что за счет передачи конструкции в областную собственность нагрузка на бюджет Уржумского района будет снижена. Высвободившиеся средства могут направить на ремонт дорог местного назначения.