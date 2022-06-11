Вышла из электрички и пропала без вести: в Кирове разыскивают 87-летнюю женщину

Валентина Григорьевна могла потерять память. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о новой пропавшей. С 10 июня неизвестно местонахождение 87-летней Валентины Смирновой. Уточняется, что в этот день около 19.00 женщина вышла из электрички на станции «Лепсе».

Приметы пенсионерки: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза. Была одета в светло-серую ветровку с капюшоном, серые юбку и жилетку, матерчатые тапочки на белой подошве и синий платок с красными цветами. С собой у бабушки было две сумки.

Волонтеры сообщают, что Валентина Григорьевна могла потерять память. Неравнодушных жителей Кирова просят присоединиться к поискам. Любую информацию о пропавшей можно сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, что в Кировской области продолжаются поиски 70-летнего Владимира Шулакова. Мужчина пропал 30 мая 2022 года.