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Происшествия10 июня 2022 14:04

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погиб мужчина и пострадал годовалый ребенок

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отечественное авто вылетело с дороги и опрокинулось. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Отечественное авто вылетело с дороги и опрокинулось. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кировской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня, 10 июня, в 14.50, в Кирово-Чепецком районе. На 28 км трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» столкнулись ВАЗ-111130 и «Грейт Волл». Отечественная машина в итоге вылетела с мокрой дороги и опрокинулась. В результате происшествия погиб один человек - 36-летний водитель «Оки». Мужчина скончался на месте ДТП. Кроме того, в аварии пострадали два пассажира отечественного авто, в том числе - 11-месячный ребенок.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства и условия совершения аварии устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.