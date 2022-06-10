В Котельничском районе водитель «Ларгуса» сбил лося

Авария случилась вечером на трассе «Вятка». Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Котельничском районе водитель «Лады Ларгуса» сбил лося. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 9 июня в 20.40 на трассе «Вятка». На 286 км на дорогу внезапно выскочило дикое животное - лось. Водитель, очевидно, не успел среагировать, и сбил сохатого. Основной удар пришелся на крышу машины. В результате пострадал только один человек - 16-летний подросток, пассажир автомобиля. Степень тяжести его травм неизвестна. Выжило ли дикое животное после столкновения, также не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Погибших нет.