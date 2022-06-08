Дом на Ленина, 76 построили еще в 1893 году. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили купеческий дом за 61 миллион рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Старинное здание на Ленина, 76 превращено в офисное. По словам владельца дома, продает он полностью готовый и функционирующий бизнес под ключ, подчеркивая, что «таких цен больше не будет». В здание есть два отдельных входа, есть своя парковка. В распоряжении нового хозяина будут четыре основных этажа плюс один цокольный. Общая площадь здания - 1360,2 квадратных метра. За все это нынешний владелец просит 61 миллион 209 тысяч рублей.

Согласно данным центрального госархива Кировской области, дом №76 на Ленина, тогда еще двухэтажный, был построен примерно в 1893 году и принадлежал купцу Алексею Башмакову. После его смерти владения унаследовала вдова купца, Августа Башмакова. В 1913 году Вятский общественный банк попытался продать дом с торгов, однако неудачно. Спустя годы, в 1958 году, двухэтажное здание встроили в четырехэтажный жилой дом, что условно позволило сохранить его до наших дней.