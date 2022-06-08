В Кировской области подросток отправится на 3,5 года в колонию за смертельное ДТП

Пассажир автомобиля погиб, когда водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Фото: vk.com/gibdd43

Виновного в смертельном ДТП 17-летнего жителя Шабалинского района приговорили к трем с половиной годам колонии. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Авария произошла около 5 утра 20 июня 2021 года. Молодой человек ехал из Шабалинского района в Котельнич на незарегистрированном автомобиле «ВАЗ 21102». Причем за руль он сел пьяным. По дороге осужденный подобрал 21-летнего попутчика, который и стал пострадавшим. Он получил серьезные травмы, когда водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пассажир погиб.

Суд признал водителя виновным и, учитывая у него наличие еще двух судимостей за корыстные преступления, назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.

Осужденный обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции, но он оставил приговор в законной силе. Отбывать основное наказание молодой человек будет в воспитательной колонии.

Преступления, совершенные подростком, стали поводом и для проверки деятельности органов системы профилактики по месту его жительства. В результате их работу с «трудным» подростком признали неудовлетворительной. В связи с этим прокурор Шабалинского района внес представления руководству территориального подразделения полиции и районной КДН и ЗП.