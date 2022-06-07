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Общество7 июня 2022 13:53

В Кировской области открыли сезон наблюдений за серебристыми облаками

Явление можно будет увидеть до начала августа
Иван Кабанов
Серебристые облака - самые высокие в земной атмосфере. Фото: архив «КП»-Киров

Серебристые облака - самые высокие в земной атмосфере. Фото: архив «КП»-Киров

В Кировской области впервые в 2022-м году можно понаблюдать за серебристыми облаками. Горожане могли заметить их уже в ночь с 5 на 6 июня. Об этом рассказали в группе «Любительская Астрономия в Кирове».

Серебристые облака, или же светящиеся - самые высокие в земной атмосфере. Они находятся на высоте от 70 до 95 километров. В нашем регионе явление наблюдается каждый год в период с конца мая по начало августа. Облака видно благодаря тому, что Солнце освещает их из-за горизонта. В это время нижние слои атмосферы находятся в тени.

Однако область, где появляются серебристые облака еще мало изучена. Самолеты и аэростаты не способны подняться такую высоту, поэтому природа этого явления остается исследованной не до конца.