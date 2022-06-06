В Кирове 8 июня перекроют несколько улиц

Движение будет запрещено с 07:00 до окончания шествия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

8 июня завершается Великорецкий крестный ход. Для обеспечения безопасности возвращающихся паломников в Кирове перекроют ряд улиц.

С 7.00 до окончания шествия:

- от границы Кирова до транспортной развязки и подхода к новому мосту через Вятку;

- по новому мосту и далее по ул. Дзержинского до Луганской;

- по ул. Московской от Дерендяева до Казанской;

- по ул. Горбачева от Казанской до Лесной;

- по ул. Урицкого от Орловской до Горбачева.

С 13.00 до окончания шествия:

- по ул. Луганской от площади ХХ партсъезда до ул. Ломоносова;

- по ул. Ломоносова от Луганской до Московской;

- по ул. Московской от Ломоносова до Казанской;

- по ул. Казанской от Московской до Горбачева.

На время прохождения паломников работа части маршрутов общественного транспорта будет приостановлена.