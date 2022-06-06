В Кировской области утонул в пруду 12-летний мальчик

Трагедия случилась на пруду в пос. Верхошижемье. Фото: vk.com/suskko

В поселке Верхошижемье районе в субботу, 4 июня, в пруду утонул ребенок. О трагедии сообщили в СУ СК России по Кировской области.

Как сообщили следователи, трагедия случилась с 12-летним мальчиком во время купания. Сейчас по факту гибели подростка проводится доследственная проверка. Сотрудники Следкома устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В текущем году это уже второй случай гибели несовершеннолетних на водоемах. Напомним, 2 июня в Пижанском районе утонула 14-летняя девочка.

Редакция «КП»-Киров выражает соболезнования родным и близким утонувших детей.