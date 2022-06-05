В Кировской области мужчина трижды обокрал одну семью

На время проведения расследования мужчину заключили под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В середине мая 87-летняя кировчанка, проживающая в Коминтерне, согласилась купить у молодого человека огнетушитель. Женщина дала продавцу пачку денег, чтобы он отсчитал «сколько нужно». Об инциденте сообщили в УМВД Кировской области.

Позже выяснилось, что «продавец» отсчитал на 20 тысяч больше. Но преступник на этом не успокоился. Приехавший из Пермского края парень решил наведаться к пенсионерке еще раз. В гостях у женщины был ее зять. Молодой человек решил обократь и его. Он попросил у кировчанина телефон, якобы сделать фото огнетушителя и отправить его на свой гаджет. На самом деле злоумышленник перевел с помощью смс деньги с телефона зятя пожилой женщины на свой счет.

Но и этого преступнику показалось мало. Уходя, он потребовал у пенсионерки отдать ему все оставшиеся у нее деньги. Но наслаждаться жизнью за чужой счет пришлось недолго. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника.

На время проведения расследования мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент устанавливается его причастность к совершению иных подобных преступлений.