Иван Чарушин: какое наследие он оставил в Вятке

Центральная гостиница - один из проектов выдающегося архитектора. Фото: muzey43.ru

В текущем году празднуется юбилейная дата выдающегося архитектора Ивана Чарушина - 160 лет со дня рождения. К этой дате краеведческий музей приготовил выставку «И.А. Чарушин - зодчий двух эпох» (0+).

- Ивану Аполлоновичу Чарушину действительно довелось жить и работать на стыке двух эпох, и это относится не только к временному промежутку. Буквально за несколько лет в корне изменился весь привычный уклад мира, образовалось новое революционное государство. Но все эти годы Чарушин был верен своей стране, своему делу, стремился честно и на высоком духовном и профессиональном уровне выполнять свой долг. Именно поэтому здания, построенные по его проектам, по праву считаются украшением не только нашего города, но и многих городов России, - отметил директор краеведческого музея, кандидат исторических наук Артем Маркелов.

На выставке представили почти 100 различных экспонатов. В экспозиции есть подлинные чертежи и макеты архитектурных сооружений Ивана Чарушина, в том числе тех, которые не сохранились до наших дней. А также инструменты архитекторов XIX века. Кроме того, посетители смогут увидеть нереализованные задумки архитектора Чарушина - здание кафедрального собора в Сарапуле и проект расширения Вятской мужской гимназии.

Сотрудники краеведческого музея представили и семейный фотоальбом Чарушиных. Так, экспозиция раскрывает неизвестные страницы жизни старшего из братьев Чарушиных - Николая. Это общественный деятель, путешественник, фотограф, издатель. Раздел, посвященный семье, позволяет проследить историю творческой династии Чарушиных.

Выставка будет работать в главном здании музея на Спасской, 6 до 24 июля.