Фура сбила 16-летнего подростка: cтали известны причины ДТП в Слободском

ДТП произошло из-за отсутствие освещения и дублирующих дорожных знаков. Фото: vk.com/gibdd43

Сотрудники слободской межрайонной прокуратуры завершили проверку по факту ДТП, в котором пострадал 16-летний пешеход. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что 9 февраля 2022 года, подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на 665 км федеральной трассы «Кострома - Киров - Пермь». Его не смог вовремя заметить и сбил водитель грузового автомобиля Скания». В результате аварии несовершеннолетний пострадавший получил травмы.

В ходе проверки выяснилось, что на данном участке отсутствует наружное освещение, а также дублирующие пешеходный переход знаки. В связи с этим прокурор направил начальнику «Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье» представление с требованием исправить все выявленные нарушения. Дело находится на особом контроле надзорного органа.