В Кирове молодой человек устроил ДТП с четырьмя машинами и пострадал в нем

Авария произошла на перекрестке двух улиц. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошла авария с четырьмя машинами. Информацию передает областная ГИБДД.

ДТП случилось сегодня, 1 марта, в 15.40. На перекрестке улиц Чапаева и Некрасова столкнулись ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, «Лада Гранта» и «Газель». Последняя после столкновения врезалась в дорожный знак. В результате пострадали водители «семерки» и «Гранты» - 25-летний молодой человек и 21-летняя девушка. По предварительным данным, авария произошла из-за пострадавшего парня за рулем «семерки», который проехал на красный свет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии.