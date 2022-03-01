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Общество1 марта 2022 14:09

В Кировской области с 1 марта начнут проводить диспансеризацию и профосмотры

Переболевшие коронавирусом могут пройти углубленное обследование
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Пройти медосмотр в рамках всеобщей диспансеризации сможет любой желающий.

Пройти медосмотр в рамках всеобщей диспансеризации сможет любой желающий.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Больницы Кировской области начали работать в штатном режиме. В том числе возобновлено проведение диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом сообщили в правительстве региона.

С 1 марта пройти медосмотр сможет любой желающий в рамках программы всеобщей диспансеризации. Ежегодно ее должны проходить люди в возрасте от 40 лет и старше. На плановые медосмотры раз в три года нужно появляться всем жителям области от 18 до 39 лет. Профилактический осмотр - каждый год, самостоятельно либо в рамках диспансеризации. Углубленное обследование могут пройти переболевшие коронавирусом.

С начала 2022 года в Кировской области первый этап диспансеризации прошли уже 12439 человек, а завершил ее 10401 человек. Врачи провели более 5500 профилактических осмотров.