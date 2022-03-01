В Кирове за качеством воздуха будут следить с помощью передвижной лаборатории

Жители Озерков продолжают жаловаться на запахи и задымленность в микрорайоне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове приобретут передвижную лабораторию для мониторинга качества воздуха. Об этом сообщает областное правительство.

На юго-западе города и в Озерках все еще наблюдаются проблемы с загрязнением воздуха и неприятными запахами. Что касается последнего микрорайона, то в Минохраны окружающей среды заявляют: на практически всех близко расположенных предприятиях сейчас определены санитарно-защитные зоны. Однако жалобы сохраняются.

Для решения проблемы предлагается закупить мобильную лабораторию, с помощью которой удастся организовать круглосуточный онлайн-мониторинг. Устройство будет оборудовано чувствительными средствами измерений, которые смогут определять разные загрязняющие вещества.

Еще два способа выхода из ситуации - подключить предприятия к центральному теплоснабжению либо перевести их котельные, работающие на мазуте или печном топливе, на газ. Второй вариант - обильное озеленение микрорайона для создания зеленого барьера между домами и промзоной.