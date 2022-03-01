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Происшествия1 марта 2022 12:30

Жительницу Уржумского района подозревают в истязании 12-летней дочери

На женщину завели уголовное дело
Алексей Романов
Алексей Романов
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Следователи СК выясняют все причины и обстоятельства преступления

Следователи СК выясняют все причины и обстоятельства преступления

Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи СК Кировской области возбудили в отношении 49-летней жительницы Уржумского района уголовное дело по подозрению в истязании ребенка. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии сотрудников Следкома, нерадивая мать на протяжении 2020 -2021 года регулярно наносила побои своей 12-летней дочери. От этого ребенок испытывал не только физические страдания, но и психологические потрясения.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления. Подозреваемой грозит лишение свободы и родительских прав.