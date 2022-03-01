В Кирове банк оштрафовали из-за робота-коллектора, который требовал вернуть долг

Женщине названивали по несколько раз в день. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове банк оштрафовали из-за звонков коллекторов. Об этом рассказали в областном УФССП.

К приставам обратилась кировчанка с жалобой на часто поступающие звонки от банка с требованием вернуть долг. Как оказалось, она действительно задолжала некую сумму денег, и одна финансовая организация привлекла другую для решения вопроса. В итоге в конце августа женщине начали без конца названивать по несколько раз в день.

Банк использовал в своих целях также робота-коллектора, который представлялся живым человеком и стращал женщину исполнительным производством, возбужденным по решению суда о взыскании задолженности. Как установила проверка, такой приказ действительно был, однако его отменили еще за несколько недель до начала звонков.

В итоге действия банка оценили как оказание психологического давления и введение в заблуждение. Суд постановил назначить организации штраф в размере 50 тысяч рублей.