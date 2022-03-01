В Котельниче перестала работать ледовая переправа через реку Вятка

На сегодняшний день в Кировской области действуют только четыре ледовые переправы. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Котельниче с 28 февраля прекратила работать ледовая переправа через реку Вяткуа Данное постановление подписали власти города. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Ледовая дорога связывала районный центр с населенным пунктом Затон. Закрыть переправу пришлось по причине недостаточной толщины и прочности льда. Передвигать по ней на автомобиле стало небезопасно.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе действуют четыре переправы: в селах Русский Турек, Тюм-Тюм, Сорвижи и Вишкиль. Все объекты оборудованы специальными запрещающими знаками. Кроме того, на подъездах к ледовых дорогам созданы искусственные барьеры из снега и грунта.