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Общество1 марта 2022 8:43

В Кирове управленца промышленной компании оштрафовали на 4,5 миллиона за подкуп

Полученное вознаграждение у него также изъяли
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Деньги работник получил за заключение договора с организацией-поставщиком.

Деньги работник получил за заключение договора с организацией-поставщиком.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове работника промышленного предприятия оштрафовали на несколько миллионов рублей за коммерческий подкуп. Информацию сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, сотрудник компании, будучи управленцем, получил три миллиона рублей за заключение договоров со сторонней организацией. Контракты касались поставки продукции и заключались, естественно, без проведения аукциона, то есть не на конкурсной основе. За это мужчина и поплатился: ему вменили статью «коммерческий подкуп в крупном размере».

Решением суда кировчанина оштрафовали на 4,5 миллиона рублей. При этом он еще два года не сможет работать на управленческих должностях. Кроме того, те три миллиона, которые он получил в качестве вознаграждения за сделку, у него взыскали в доход Российской Федерации. Осужденный не согласился с таким приговором и подал апелляцию, однако решение суда осталось в силе.