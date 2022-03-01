В Кирове выставили на продажу фотошколу за 1,3 миллиона рублей

У школы также имеется собственная студия. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове на продажу выставили фотошколу. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Готовый бизнес, как обозначил его автор объявления - филиал сети фотошкол, открытый в Кирове в 2015 году. Из плюсов - собственная студия, укомплектованный и обученный штат сотрудников, отсутствие необходимости вложений, эффективность и доходность, по словам продавца. Автор объявления заявляет, что бизнес «престижный», поскольку это «главная и единственная фотошкола» в Кирове, в отличие от салона красоты или цветочного магазина, «каких в городе уже сотни».

Фотошколу владелец оценивает в 1,3 миллиона рублей. Новому руководству готовы предоставить всю отчетность, обучить нужным процессам и консультировать в течение полугода.