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Происшествия1 марта 2022 8:33

Житель Лянгасово организовал нелегальный игорный клуб прямо в магазине

На молодого человека завели уголовное дело
Алексей Романов
Алексей Романов
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Организатор подпольного клуба проводил азартные игры с помощью специального оборудования

Организатор подпольного клуба проводил азартные игры с помощью специального оборудования

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кирове задержали 24-летнего местного жителя, который подозревается в организации подпольного игрового клуба. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По информации сотрудников ведомства, молодой человек проводил азартные игры в помещении одного из магазинов в микрорайоне Лянгасово. Для этого он использовал специально запрограммированные компьютеры.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины, кировчанину грозит до двух лет лишения свободы.