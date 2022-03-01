В Кирове водитель на «Форде» сбил трех человек на пешеходном переходе

Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 28 февраля, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадали сразу три пешехода. Инцидент случился в 17 часов 45 минут у дома № 87А. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным сотрудников ГИБДД, 59-летний водитель автомобиля «Форд» сбил 68-летнюю женщину и двух 8-летних девочек. Пострадавшие переходили дорогу в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. Потребовалась ли им медицинская помощь не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Все происшествия связаны с банальным несоблюдением правил дорожного движения.