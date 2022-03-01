В Кировской области за 24 часа коронавирусом заразились 1247 человек

В инфекционных стационарах области продолжают лечиться более трех тысяч кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1247 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 512 выздоровевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области, по состоянию на 28 февраля, составляет 886.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3143 пациента. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 195 кировчан с коронавирусом, 49 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 12 884 жителя Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5757 вызов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 496 человек.