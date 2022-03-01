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Общество1 марта 2022 7:02

В Кирове автомобильное движение на улице Казанской будет ограничено до 17 марта

Водителей просят заранее выбирать маршрут объезда
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной временных неудобств послужили ремонтные работы на теплосетях. Фото: admkirov.ru

Причиной временных неудобств послужили ремонтные работы на теплосетях. Фото: admkirov.ru

В Кирове ограничение на автомобильное движение на улице Казанской продлится до 17 марта. Причиной временных неудобств стали ремонтные работы на теплосетях возле дома №78. Об этом сообщили в администрации горадминистрации.

Теперь жителям соседних домов приходится объезжать данный дорожный участок по другим улицам. Только так кировчане пока могут попасть в свой двор. Все это ведет к образованию пробок.

Власти города просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Восстановить автомобильный трафик обещают сразу по завершении аварийных работ.